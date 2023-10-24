Готовность коммунальных предприятий к зиме проверили в городском округе Пушкинский

Готовность предприятий коммунальной сферы проверили в городском округе Пушкинский. Муниципальные и ресурсоснабжающие организации, а также аварийные службы представили на смотре 125 коммунальных машин и 350 специалистов.
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