Украина поднимает шум вокруг транзита российского газа

Оператор украинской газотранспортной системы заявил, что российские военные и бойцы ЛНР пытаются попасть на территорию двух компрессорных станций (КС) в Луганской и Харьковской областях и это создает угрозу транзиту российского газа в Европу.
Оператор украинской газотранспортной системы заявил, что российские военные и бойцы ЛНР пытаются попасть на территорию двух компрессорных станций (КС) в Луганской и Харьковской областях и это создает угрозу транзиту российского газа в Европу.
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