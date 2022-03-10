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Украина поднимает шум вокруг транзита российского газа

Украина поднимает шум вокруг транзита российского газа

Оператор украинской газотранспортной системы заявил, что российские военные и бойцы ЛНР пытаются попасть на территорию двух компрессорных станций (КС) в Луганской и Харьковской областях и это создает угрозу транзиту российского газа в Европу.

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