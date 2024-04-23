Сбитый БПЛА в Белгородской области повредил частный дом

В результате падения сбитого российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Чернянском районе Белгородской области был поврежден частный дом, сообщает 23 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.
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