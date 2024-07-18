Россия ответит на безумную идею Киева — приглашение НАТО в Черное и Азовское море

Владимир Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины, которая предусматривает постоянное присутствие стран НАТО в Черном море, проведение совместных учений и маневров, организацию скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
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