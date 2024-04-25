﻿До конца года газ подведут более чем к 4,5 тысячам домов в Тульской области по догазификации

В Тульской области газопроводы подведены к границам земельного участка около шести с половиной тысяч домовладений в рамках догазификации, как сообщил первый замгубернатора – председатель регионального правительства Вячеслав Федорищев на 60-м заседании областной Думы.
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