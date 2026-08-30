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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович перед US Open: «Я готов настолько, насколько вообще могу быть готов»

Новак Джокович поделился тем, как чувствует себя перед началом US Open . – За сезон вы провели всего несколько турниров.

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