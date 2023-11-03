Замглавы МИД Грушко: общие потери ЕС от санкций составили 1,5 триллиона долларов

Общие потери Европейского союза от санкций против РФ составили 1,5 триллиона долларов. С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко, пишет РИА Новости.
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