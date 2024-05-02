Подполье: Россия ударила по порту в Очакове, где базируются военные катера

Утром 2 мая ВС России нанесли удар по военным объекта в Очакове.Взрыв, пожар и столб дыма в Очакове являются результатом прилета русской ракеты по порту, где швартуются военные катера Украины и плавсредства, отобранные у местного населения.
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