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Россия готова к совместной добыче редкоземельных металлов с США

Россия готова к совместной добыче редкоземельных металлов с США

Россия готова к добыче редкоземельных металлов на собственной базе и предлагает США сотрудничество. Председатель Ассоциации РМ и РЗМ Руслан Димухамедов заявил, что русские ресурсы и компетенции позволяют самостоятельную разработку, интерес к проектам ожидается.

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