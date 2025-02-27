Россия готова к совместной добыче редкоземельных металлов с США

Россия готова к добыче редкоземельных металлов на собственной базе и предлагает США сотрудничество. Председатель Ассоциации РМ и РЗМ Руслан Димухамедов заявил, что русские ресурсы и компетенции позволяют самостоятельную разработку, интерес к проектам ожидается.
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