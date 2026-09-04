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Культуромания

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В Академии «Меганом» разработали туристические маршруты по Новороссии и Донбассу

В Академии «Меганом» разработали туристические маршруты по Новороссии и Донбассу

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась программа «Путеводитель Новороссии», где участники со всей России разработали туристические маршруты для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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