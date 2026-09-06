Японский профессор заявил, что Россия виновата в сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки

Эпатажное заявление сделал Тэцуо Арима — японский исследователь и почетный профессор Университета Васэда.
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ЗАУЧИЛСЯ БЕДНЫЙ...СОВСЕМ УМОМ ТРОНУЛСЯ
Падшая НАЦИЯ! СПОРУ нет!
Придурки , они совсем потеряли мозги и здравый смысл. Но их совсем не жалко. Хотите лечь под США - флаг вам в руки, только потом не нойте