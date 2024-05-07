Бойцу СВО удалось сохранить ногу благодаря усилиям пензенских хирургов

По информации пресс-службы пензенского министерства здравоохранения, хирурги областной больницы успешно провели редкую операцию по удалению ложной аневризмы и протезированию поверхностной бедренной артерии контрактнику, получившему ранение в зоне СВО.
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