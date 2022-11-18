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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

Текст: Олег Исайченко В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года.

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