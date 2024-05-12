Названы последствия мощнейшей за последние 20 лет магнитной бури

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Одними из самых мощных магнитных бурь являются бури классов G5 и G4. О том, какое влияние они оказывают на Землю, рассказали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).