В США женщина подожгла незнакомку на АЗС

Во Флориде 41-летняя женщина устроила поджог на автозаправке, атаковав незнакомку, которая не дала ей денег, пострадавшая госпитализирована с ожогами.
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