Врач назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Продукты, содержащие жиры, в том числе молоко, могут становиться вредными для здоровья при разогревании в микроволновке, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
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