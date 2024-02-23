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Врач назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Врач назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Продукты, содержащие жиры, в том числе молоко, могут становиться вредными для здоровья при разогревании в микроволновке, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

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