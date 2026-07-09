В Кемеровской области – Кузбассе подведены итоги отборочного этапа Всероссийской спартакиады Следственного комитета Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу

В Кемерове состоялось торжественное закрытие отборочного этапа Всероссийской спартакиады Следственного комитета Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, приуроченной к 15-летию образования ведомства.
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