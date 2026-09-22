Трамп и Зеленский: как США могут спасти Украину от зимней трагедии

В мире снова заговорено о мире. На этот раз инициатором стал сам Дональд Трамп, который на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возможности завершения конфликта до наступления зимы.
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