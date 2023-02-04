Программист с шестизначной зарплатой рассказал о минусах жизни в Канаде

Россиянин Александр Павлов летом 2020 года уехал в погоне за "канадской мечтой" в Ванкувер. Он устроился программистом-инженером в местную компанию и начал неплохо зарабатывать - но вскоре понял, что большая часть денег уходит на налоги и аренду.