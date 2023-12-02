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2-й номер драфта-2022 Немец дебютировал в НХЛ. У 19-летнего защитника «Нью-Джерси» 2 передачи и «минус 2» за 22:38 с «Сан-Хосе»

19-летний словак был вызван из фарм-клуба на фоне травмы защитника Дуги Хэмилтона.  В сегодняшнем матче с «Сан-Хосе» (3:6) 19-летний словак получил максимальное время среди защитников команды – 22:38 (1:25 – в большинстве, «минус 2»).

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