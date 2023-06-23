Военное обозрение

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Минобороны России сообщает о контроле над сёлами Садовое и Урожайное на южном фронте

Минобороны России сообщает о контроле над сёлами Садовое и Урожайное на южном фронте

Министерство обороны прокомментировало заявления о том, что российские войска якобы потеряли контроль над такими населёнными пунктами как Садовое и Урожайное на Запорожском направлении (на южном фронте).

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