Минобороны России сообщает о контроле над сёлами Садовое и Урожайное на южном фронте

Министерство обороны прокомментировало заявления о том, что российские войска якобы потеряли контроль над такими населёнными пунктами как Садовое и Урожайное на Запорожском направлении (на южном фронте).
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