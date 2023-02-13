Российский аэромобильный госпиталь принял более 600 граждан Турции с начала работы после землетрясения

Более 40 спасенных жизней, а также тонны переданной гуманитарной помощи. Сотрудники МЧС России уже седьмые сутки работают на самых сложных участках в турецком городе Кахраманмараш, который наиболее сильно пострадал от масштабных землетрясений.
Более 40 спасенных жизней, а также тонны переданной гуманитарной помощи. Сотрудники МЧС России уже седьмые сутки работают на самых сложных участках в турецком городе Кахраманмараш, который наиболее сильно пострадал от масштабных землетрясений.
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