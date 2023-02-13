Наш потерянный мир

34 116 подписчиков

Российский аэромобильный госпиталь принял более 600 граждан Турции с начала работы после землетрясения

Российский аэромобильный госпиталь принял более 600 граждан Турции с начала работы после землетрясения

Более 40 спасенных жизней, а также тонны переданной гуманитарной помощи. Сотрудники МЧС России уже седьмые сутки работают на самых сложных участках в турецком городе Кахраманмараш, который наиболее сильно пострадал от масштабных землетрясений.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх