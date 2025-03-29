У меня есть несколько текстов, которые я каждый год - ну, или почти каждый год - повторяю в определённые даты: на день Победы, на Пасху, и - в марте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Батька фильтрует: семья украинских беженцев мечтала перебраться из ФРГ в Белоруссию, но что-то пошло не так
- Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре
- Скандальный муфтий может сбежать в Британию. Неожиданные подробности из жизни: "А вы верите в такие случайные совпадения?"
Свежие комментарии