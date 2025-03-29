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Совпадения? Ну думаю!

У меня  есть   несколько текстов,   которые  я   каждый  год - ну, или почти каждый год - повторяю в  определённые  даты:  на  день Победы,  на  Пасху, и -  в  марте.

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