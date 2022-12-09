За рулём

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У нашей ГАЗели была родня за рубежом: да/нет?

У нашей ГАЗели была родня за рубежом: да/нет?

ГАЗ‑3302 стал главной машиной нарождающегося малого, среднего, да и прочего бизнеса.  Для Горьковского автозавода ГАЗель, производство которой начали в 1994 году, тоже стала революцией – первым серийным послевоенным автомобилем подобного класса.

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