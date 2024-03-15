Хакеры в России станут террористами

Как правило хакеры окружены в сознании масс таинственным ореолом героев-одиночек. На самом деле, все гораздо прозаичнее и хакеры только и заняты тем, что пытаются заработать себе на безбедную жизнь, отнимая деньги у частных лиц и организаций.