Многие садоводы и огородники предпочитают использовать натуральные средства для ускорения прорастания семян и роста рассады.
Как приготовить мощный природный стимулятор роста рассады, рассказала садовод
Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Сколько мороки. Можно сделать гораздо проще.
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6 час.
Виктор Белогорцев
прекрасное, проверенное картофель Для замачивания семян берётся картофельный сок, однако прежде клубни необходимо заморозить. После этого картофель полностью размораживаем, нарезаем кусочками и отжимаем сок. Можно воспользоваться прессом для чеснока Отжимаем сок промороженного картофеля Сок промороженного картофеля содержит большое количество полезных веществ, в том числе биологически активных, хорошо влияющих на прорастание семян. Замачивать посевной материал следует на 6-8 часов, семена томатов — до 12 часов. достаточно загуглить СТИМУЛЯРЫ РОСТА СВОИМИ РУКАМИ там много интересного
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6 час.
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