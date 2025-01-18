Как приготовить мощный природный стимулятор роста рассады, рассказала садовод

Виктор Белогорцев

прекрасное, проверенное картофель Для замачивания семян берётся картофельный сок, однако прежде клубни необходимо заморозить. После этого картофель полностью размораживаем, нарезаем кусочками и отжимаем сок. Можно воспользоваться прессом для чеснока Отжимаем сок промороженного картофеля Сок промороженного картофеля содержит большое количество полезных веществ, в том числе биологически активных, хорошо влияющих на прорастание семян. Замачивать посевной материал следует на 6-8 часов, семена томатов — до 12 часов. достаточно загуглить СТИМУЛЯРЫ РОСТА СВОИМИ РУКАМИ там много интересного