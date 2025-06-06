На трассе М-11 остановили иномарку с крупной партией «синтетики»

Водитель задержан В результате реализации оперативной информации сотрудники регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при содействии Госавтоинспекции Пушкинского района на 676-м километре автодороги М-11 «Нева» остановили «Хонду Цивик».
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