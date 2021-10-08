ИЗВЕСТИЯ iz

6 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Всех этих джигитов дагестанцев, Чечню, да всех кавказцев, которые не могут вести себя хорошо, отправить на историческ...На юге Москвы неи...
  • Татьяна
    О какой "интеграции в социум" вообще может идти речь? Если мусульмане у себя на родине среди своих собратьев ведут с...Муфтий Москвы про...
  • александр резников
    Наказать по всей строгости закона.Муфтий Москвы про...

Задержаны подозреваемые в нелегальном сбыте алкоголя под Оренбургом

Задержаны подозреваемые в нелегальном сбыте алкоголя под Оренбургом

Задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области, из-за действий которых погибли 11 человек.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Зоя Копань
Конечно жаль людей ,говорят пенсионеры отмечали получение пенсии! А как насчет всего этого склада,зачем нам нужна полиция,участковые ,которые ни сном ни духом как бы не знали за этот криминальный бизнес и что и здесь были прикормленные, в доле, пока не пошли жертвы?

Картина дня

наверх