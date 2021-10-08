Задержаны подозреваемые в нелегальном сбыте алкоголя под Оренбургом

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаЗадержаны подозреваемые в нелегальном сбыте алкоголя под ОренбургомЗадержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области, из-за действий которых погибли 11 человек.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗоя КопаньКонечно жаль людей ,говорят пенсионеры отмечали получение пенсии! А как насчет всего этого склада,зачем нам нужна полиция,участковые ,которые ни сном ни духом как бы не знали за этот криминальный бизнес и что и здесь были прикормленные, в доле, пока не пошли жертвы?Комментировать
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