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Север Пресс

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Скончался заслуженный геолог ЯНАО Валерий Ивановский

Скончался заслуженный геолог ЯНАО Валерий Ивановский

На Ямале ушел из жизни заслуженный геолог региона Валерий Ивановский. Прощание состоится 14 октября, сообщил «Север-Прессу» его сын Сергей Ивановский.

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