В «Петербургтеплоэнерго» проводят гидравлические испытания тепловых сетей

В рамках подготовки к новому отопительному сезону 2024-2025 компания «Петербургтеплоэнерго» проводит гидравлические испытания тепловых сетей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелии.
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