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Анастасия Волочкова: «Красота моего тела — дар Божий, а не пластических хирургов»

Анастасия Волочкова: «Красота моего тела — дар Божий, а не пластических хирургов»

Волочкова в январе отметила 49-летие. Несмотря на возраст, балерина продолжает упорно трудиться в тренажерном зале и придерживаться строгой диеты.

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Комментарии
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Федор Родников
Упаси Боже  проснувшись утром увидеть такое рядом😅🤣😂
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