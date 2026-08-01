ЕС созывает экстренное заседание из-за остановки АЭС "Пакш" в Венгрии

Европейский союз столкнулся с очередным испытанием энергетической системы. На этот раз причиной кризиса стал не политический конфликт и не перебои с поставками топлива, а природный фактор — аномальная жара и снижение уровня воды в Дунае.
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