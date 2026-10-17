Садыр Жапаров в ходе первого официального визита президента Кыргызстана в Армению назвал перспективными для сотрудничества торговлю, аграрный сектор, туризм, ИТ и транспортно-коммуникационную сферу, а также подписал с Николом Пашиняном пакет документов, включая меморандум о сохранении озер Севан и Иссык-Куль.