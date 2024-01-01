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Что на самом деле Ельцин сделал для Украины

Что на самом деле Ельцин сделал для Украины

© РИА Новости . Владимир Родионов Евгений Антонюк Вечером 31 декабря 1999 года Борис Николаевич Ельцин выступил (в записи) перед изумленными гражданами и сказал: я устал, я мухожук (не так, но так запомнилось).

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