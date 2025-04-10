Один из аэропортов России путешественник Забелин назвал «сараем»

Путешественник Денис Забелин охарактеризовал иркутский аэропорт как «что-то вроде рынка или сарая». По его словам, в этом аэропорту невозможно найти розетку для зарядки устройств, а также отсутствуют достойные кафе, где можно было бы поесть безопасно.