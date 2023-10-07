IT-эксперт: быстрый расход заряда телефона может быть признаком вредоносного ПО

Если ваш телефон быстро разряжается, то есть вероятность IT-взлома системы. Об этом сообщил RT. Генеральный директор компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин рекомендует проверить список работающих приложений в меню использования аккумулятора.
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