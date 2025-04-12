Ночные взрывы в Динском районе! Стали известны подробности

По данным ведомства, большая часть БПЛА была сбита над Курской областью – 18 единиц. Ещё 13 дронов нейтрализованы над территорией Ростовской области, в частности в районах Каменска, Шахт, Миллерово, Матвеева Кургана и других.
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