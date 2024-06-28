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За переходом номера проследит НИИ Радио. Между операторами добавят третью сторону

За переходом номера проследит НИИ Радио. Между операторами добавят третью сторону

В процедуру перехода абонентского номера от одного мобильного оператора к другому может быть введен независимый арбитр, которым станет НИИ РадиоКак сообщает «Коммерсантъ», на согласовании в правительстве находится постановление, которое назначает НИИ Радио (оператор базы данных переноса номера от оператора к оператору) независимым арбитром при переносе номеров между операторами.

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