За переходом номера проследит НИИ Радио. Между операторами добавят третью сторону

В процедуру перехода абонентского номера от одного мобильного оператора к другому может быть введен независимый арбитр, которым станет НИИ РадиоКак сообщает «Коммерсантъ», на согласовании в правительстве находится постановление, которое назначает НИИ Радио (оператор базы данных переноса номера от оператора к оператору) независимым арбитром при переносе номеров между операторами.