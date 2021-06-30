Иногда Ксюша Анатольевна Собчак бывает и права

Медвежий уголПолитикаИногда Ксюша Анатольевна Собчак бывает и права Бедность не порок Я в последнее время наблюдаю за Ксюшей Собчак, и недавно заметил, что всё-таки иногда и она бывает права.Вернуться к статье263НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ИвановНу и нагородил. Умные у него вишь ли те которым пофиг чего в себя колоть и тупо верящие телевизору и так называемым коммерсантам- "ученым" со слегка фашистской идеологией. Гений пропагандыСанСаныч ДемченкоAlex МеншиковДа не коли себе что попало, кто тебя заставит. Но и не шляйся по общественным местам, не заражай других!Сергей СычевЕгор же имел ввиду то, что привитый человек и непривитый, но не больной по сути ни чем не отличаются, но за счёт паспортов ковидных этих людей хотят разделить!!! Бероев не призывал не прививаться!!! Это личное дело каждого!!!СанСаныч ДемченкоИнгерман Ланскаядеточка, в Данном случае это не личное, а Государственная безопасность!!!!! А в когда Государство в опасности - личное забивают в..... по самоё помидорноёСергей СычевДа ну на куй???ВВасилийСам гарант сказал - дело каждого, прививаться или нет. Но почему-то начинают повсеместно административно давить здравомыслящих, заставляя их привиться. Если вколол в себя неизвестно что, получаешь справку и можешь шарахаться где угодно, а нормальным постепенно "перекрывают кислород", то в ресторан нельзя, затем в театр, в больницу, недалёк тот день когда будет уже всюду нельзя, т.к. привитый может оказаться где угодно. Кстати, а почему ни один барыга в белом халате не объяснит - чего бояться надо привитым, они же под защитой.Александр СимаковБояться надо не привитым. Сейчас уже под 22 тысячи заразившихся за сутки. По сути это уже третья волна коронавируса у нас. А будет и четвертая, и пятая если не будет достигнут коллективный иммунитет - 60 процентов вакцинированных. А пока полностью вакцинировалось (на вчерашний день 17 395 660 чел. (11.9% от населения). Остальные почти 90 процентов населения уверены, что привитым нечего бояться, не привитые их не заразят. Железная логика, не находите?Анатолий ЗотовНикто не обещал, что привитый не заразится. Вероятность гораздо меньше. Если заразится, то переболеет в лёгкой форме и не умрёт. А непривитый может от него заразиться и умереть. Каждый сам делает выбор.Татьянка ЯцукДаже привитым не стоит шараться где ни попадя сразу после прививки, т.к. антитела вырабатываются на 35-й-41-й день после вакцинации...Татьянка Яцука почему именно от него(привитого)?...других вариантов нет?)))Дмитрий ИвановВ самое яблочко, я с уважением отношусь к любому выбору - это личное дело каждого, но не нужно заставлять участвовать в экспериментах тех кто не желает этого. И уж совсем плохо отношусь к индивидам, кричащим про некий коллективный иммунитет - эту откровенно безграмотную и уже практикой опровергнутую теорию взяли на вооружение использующие глупых людей подонки во власти для своих корыстных плановДмитрий ЗацепуринМне стало интересно, где в вакцинации корыстный интерес "подонков во власти"? Если власть предупреждает - "Не жрите просроченные продукты и не пейте всякую бодяженную гадость", заставляя производителей и продавцов контролировать качество - это тоже корыстный интерес? Правда никто против не топит, просраться и помереть от собственной тупости никто не хочет. В конце-концов не веришь "Спутнику" - езжай в Европу, прививался Пфайзером. А мне, например, страшно, что такой не привитый идиот может заразить мою маму или дочку.Николай ЗайчиковА что привитые разве не болеют или не заражают ?Дмитрий ЗацепуринЕсли кругом будут привитые (ну или если это слово бесит - иммунные) результат заражения будет несколько иной, не правда ли?Николай ЗайчиковВот только сегодня нашел видео с врачом инфекционистом с 50 летним стажем и она высказалась , что болеют и заражают все и привитые и непривитые и все заразны 2 недели после выздоровления . Надо говорит человека выписывать на работу но он еще 2 недели после выздоровления усиленно выделяет эту гадость и заражает окружающих . Про прививки она не сказала ничего но это понятно , так как еще ранее прошла информация , что врачам запретили о ней высказываться . Кстати еще в 1975 году ей будучи в Смоленском медицинском институте читали курс про эту заразу и она была еще тогда . Если интересует найдите и почитайте . И знаете испытывать ту же вакцину надо на животных или на добровольцах , а не в массовом и принудительном порядке на всех без разбору . Это ваша жизнь и ваше здоровье и рисковать им не зная , что от нее ждать в будущем должны только добровольно .Дмитрий ИвановПослушай, идиот это ты, раз с логикой не в ладах. Привей и маму свою и дочку и перестанешь людям говорить как им дальше жить. По поводу "просроченных продуктов" - не надо все сваливать в одну кучу. Речь идет о навязывании "заботы" которой мне не надо со стороны власти, нарушившей Конституцию и международные законы, в связи с принуждением к медицинским опытам. А о корыстном интересе я надеюсь все скоро узнают на новом Нюрнбергском процессеДмитрий ЗацепуринКак всегда - выборочная инфа. Спутник разработали быстро потому, что аналогичная вакцина уже была разработана, кстати, тоже против коронавируса. Вы не в курсе, что видов коронавируса в мире очень много. И на животных, и на добровольцах испытания были, правда об этом умалчивают. И полочки от наших вакцин гораздо меньше, чем от пфайзера, например. И летальных случаев именно от коронавируса не было. А смерть от хронических серьезных заболеваний по причине необразованности приписывают коронавирусу. Вообще, все слухи про неэффективность наших вакцин - это нечестная конкурентная борьба. Мы же со Спутником заняли очень приличный кусок рынка у американцев и европейцев. Вот они и хают нашу вакцину, чтобы продать свою. А некоторые гнусные (мягко сказано) люди эту галиматью и в Россию тянут.Дмитрий ЗацепуринА мы что, знакомы? Я на личности не переходил. Потому идиотом считаю теперь того, кто такие комменты пишет. Идите, поучитесь, может умнее станете.Николай ЗайчиковЗнаете моя жизнь и здоровье это только мои и почему я должен кому-то верить и рисковать ими рисковать . Вы им верите , я нет ни вам ни вашей информации навязанной вам через наши СМИ . Знаете вы тут повторяете чужую глупость навязанную вам . Никто ранее не проводил никаких испытаний по поводу этой заразы ни на животных ни на людях . Мало того даже информацию по испытаниям этих вакцин закрыты министерством здравоохранения . Так что , это ваше здоровье и ваше право делать вам прививку или нет , вас никто не отговаривает но и не надо диктовать другим что им делатьДмитрий ИвановПочитайте свое послание мне и увидите кто первым загрубил, всего лишь в ответAlex Меншиковсм. статистику, не нашу, а зарубежную.Дмитрий ЗацепуринМне честно говоря до лампочки, пронесёт беду мимо непривитого или сдохнет от собственной глупости. О своей семье я побеспокоился уже. Если человек умер - это надолго, если дурак - это навсегда.Николай ЗайчиковНу и Бог вам в помощь , время покажет кто дурак .Дмитрий ЗацепуринПрекращаю дискуссию, с зашоренными людьми спорить бесполезно.Комментировать
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