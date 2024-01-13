Минобороны: ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Минобороны России сообщило об успешном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По информации ведомства, российские военные применили высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», для нанесения группового удара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии