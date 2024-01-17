Гаджиев – Быстрову о «трусливом» «Анжи»: «Чего обсуждать, если при схеме в пять защитников Бразилия становилась чемпионом мира?»

Экс-игрок в одном из интервью заявил, что ему было комфортно работать со всеми тренерами, за исключением Гаджиева в «Анжи»: «Потому что этот футбол в пять защитников… Это трусость… Этот стиль для меня трусливый, я не привык так играть».