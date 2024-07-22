Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением обновить свидетельство о рождении, добавив в него фотографии ребенка на разных этапах развития: в возрасте трех, семи и десяти лет.
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