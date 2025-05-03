Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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