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recap on 9/1/26

recap on 9/1/26

recap on 9/1/26 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! jdotnq we had traded into a key level had nice deliver off it inverse a 3m too the down and got clear BE point and we sweep buy side liquidity (1 BE,1 win) we was extremely bearish on the higher time frames.

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