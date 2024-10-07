Гюнтер Штайнер: «Озадачен плохими отношениями Хорнера и Ферстаппена-старшего. Йос не может держать рот на замке – не знаю, хорошо ли это для Макса»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что не понимает, почему между боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном – отцом пилота Макса Ферстаппена – настолько плохие отношения.
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