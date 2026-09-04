Врач Букина: влияние погоды на самочувствие остаётся недостаточно изученным

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 ИКМ Пироговского Университета Ираида Букина объяснила, что метеочувствительность не считается самостоятельным заболеванием, хотя при смене погоды люди могут отмечать ухудшение самочувствия.
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