СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sobering
    Коммунизм и большевизм - понятия противостоящие друг-другу. Фурманова читали, когда мужи задал Чапаеву вопрос о комму...РУСОФОБЫ, КОТОРЫХ...
  • sobering
    Сталин не был марксистом. А написал он курс переделывая марксизм из разрушающего действа, в созидающее. Т.е. сделал р...РУСОФОБЫ, КОТОРЫХ...
  • Элла Батухтина
    Набиуллина из Уфы, столица Башкирии, это на Урале географически, совершенно разные этнические группы.Азиз напоказ бил ...

Азиз напоказ бил тех, кто послабее: в Подмосковье задержаны участники банды садистов – видеоблогеров

Азиз напоказ бил тех, кто послабее: в Подмосковье задержаны участники банды садистов – видеоблогеров

Момент задержания Азиза и его дружка. ВК канал "Твой Зеленоград". Участники группы обменивались в интернете роликами с нападениями на подростков, фронтовиков и стариков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Моисеев
В  правовом государстве  нет  права. Власти необходимо  проявить политическую волю,  В  царской России   если  не смогли  доказать вину  писали остался под  подозрением  и все  с вытекающими отсюда последствиями. Этих ВСЕХ  товарищей  которые нам не товарищи , депортировать на  свою малую Родину  вместе с родственниками до  10 колена  при  наличии вины  на зону  с последующей депортацией,  пока власть не будет принимать меры ,а грозить пальчиком так  и будет
Ответить
1 час.
Борис Леонтьев
Можно конечно говорить о чём угодно, но всё что твориться в России это результат только одной беды общества. И имя этой беды — коррупция. Не было бы никакого засилия мигрантов и диаспор, как и их преступности, если бы не коррупция чиновников всех уровней и оборотней в погонах. Не было бы невинно осужденных и оправданных и отпущенных преступников если бы не коррупция среди наших судей. И наша экономика давно бы могла стать первой мире если бы не было бы коррумпированных бизнесменов и государственных служащих. И наша нация была бы здоровее и умнее, если бы не было бы коррумпированных врачей и педагогов.
Ответить
1 час.
Элла Батухтина
Набиуллина из Уфы, столица Башкирии, это на Урале географически, совершенно разные этнические группы.
Ответить
11 мин.
наверх