Азиз напоказ бил тех, кто послабее: в Подмосковье задержаны участники банды садистов – видеоблогеров

В правовом государстве нет права. Власти необходимо проявить политическую волю, В царской России если не смогли доказать вину писали остался под подозрением и все с вытекающими отсюда последствиями. Этих ВСЕХ товарищей которые нам не товарищи , депортировать на свою малую Родину вместе с родственниками до 10 колена при наличии вины на зону с последующей депортацией, пока власть не будет принимать меры ,а грозить пальчиком так и будет

Борис Леонтьев

Можно конечно говорить о чём угодно, но всё что твориться в России это результат только одной беды общества. И имя этой беды — коррупция. Не было бы никакого засилия мигрантов и диаспор, как и их преступности, если бы не коррупция чиновников всех уровней и оборотней в погонах. Не было бы невинно осужденных и оправданных и отпущенных преступников если бы не коррупция среди наших судей. И наша экономика давно бы могла стать первой мире если бы не было бы коррумпированных бизнесменов и государственных служащих. И наша нация была бы здоровее и умнее, если бы не было бы коррумпированных врачей и педагогов.