Бежавшие в США предатели в шоке: Уровень поддержки СВО не снижается меньше 70%

Воробей

Это не я утверждаю, это - статистический факт! Население России последовательно и всё более ускорено сокращается. Отсюда и проблема с мигрантами, в частности. ЛГБТ реально касается относительно не многих. Потому, лично я считаю, что фокусировка на этом - отвлекающий манёвр, чтобы люди не задумывались об истинной КОРНЕВОЙ причине вымирания эмансипированных социумов. Ну, если кто-то считает, что всё в эмансипированных социумах, а особенно в РФ идёт путём, в этой теме, то за них можно только порадоваться.