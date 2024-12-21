Уровень поддержки СВО среди россиян не снижается – это фиксируют даже соцслужбы-иноагенты, задающие различные каверзные вопросы.
Бежавшие в США предатели в шоке: Уровень поддержки СВО не снижается меньше 70%
Комментарии
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Воробей
Это не я утверждаю, это - статистический факт! Население России последовательно и всё более ускорено сокращается. Отсюда и проблема с мигрантами, в частности. ЛГБТ реально касается относительно не многих. Потому, лично я считаю, что фокусировка на этом - отвлекающий манёвр, чтобы люди не задумывались об истинной КОРНЕВОЙ причине вымирания эмансипированных социумов. Ну, если кто-то считает, что всё в эмансипированных социумах, а особенно в РФ идёт путём, в этой теме, то за них можно только порадоваться.
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2 час.
В
Воробей
При чём тут Европа, когда речь идёт о совсем другом, когда я упомянул ссылку. Возможно, Вам есть смысл перечитать мой пост?
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2 час.
ВВ
Валентина Власова
Война закончится победой России. Мы по-другому жить не будем.Нам чужды трансы,ЛГБТ ,пидоры,лесби,педофилыпрочая дрянь.
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1 час.
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