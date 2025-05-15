Собянин: Москва в третий раз получила Гран-при национальной премии «Умный город»

20 столичных проектов отметили национальной премией «Умный город» Москва в третий раз получила Гран-при национальной премии «Умный город» за достижения в цифровизации городского хозяйства, как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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