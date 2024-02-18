Валерия Паша обжалует результаты национального отбора "Евровидения"

Исполнительница Валерия Паша оспорит результаты Национального отбора "Евровидения-2024". Как заявила певица, набравшая одинаковое количество баллов с победительницей конкурса Натальей Барбу, жюри решили проигнорировать голоса зрителей, которые отдали предпочтение ей.
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